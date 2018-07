Skhirat (AFP) Im Bemühen um eine Lösung des Konflikts in Libyen kommen die rivalisierenden Parteien am Dienstagnachmittag nach UN-Angaben zu einem Krisentreffen in Berlin zusammen. Dort seien Gespräche mit hochrangigen Vertretern europäischer Länder und des UN-Sicherheitsrates geplant, sagte eine Sprecherin von UN-Vermittler Bernardino León am Rande von Verhandlungen in Marokko der Nachrichtenagentur AFP. Der marokkanischen Nachrichtenagentur MAP zufolge sollten die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats in Berlin teilweise auf Außenministerebene vertreten sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.