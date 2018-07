Brüssel (AFP) Wegen des Widerstands in vielen europäischen Hauptstädten gegen den Plan zur Aufteilung von 40.000 Flüchtlingen in der EU soll die Entscheidung darüber offenbar auf den September verschoben werden. Die EU-Innenminister wollen kommende Woche über den Kommissionsvorschlag beraten, dann werde es aber "noch keine Entscheidung geben", sagte ein Sprecher der amtierenden lettischen EU-Ratspräsidentschaft am Dienstagabend in Brüssel.

