Straßburg (AFP) Im Schuldenstreit mit Griechenland hält die EU-Kommission eine rasche Einigung zwischen Athen und seinen Gläubigern für möglich. Bereits "in den nächsten Tagen" könne eine Übereinkunft erzielt werden, sagte der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis am Dienstag vor Journalisten in Straßburg. Dazu sei aber der politische Wille der griechischen Regierung notwendig - "also weniger Taktik und Manöver und mehr Arbeit in der Substanz", sagte Dombrovskis im Europaparlament.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.