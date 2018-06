Brüssel (AFP) Am Vorabend des EU-Lateinamerika-Gipfels ist das Brüsseler Europaviertel laut belgischen Medienberichten wegen eines Bombenalarms evakuiert worden. Dieser stehe in Verbindung mit einem verdächtigen Auto, das vor dem Gebäude des Europäischen Rates geparkt war, berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Dienstagabend. Der Bombenalarm sei um 21.30 Uhr ausgelöst worden. Ein Bombenentschärfungskommando sei im Einsatz. Die Straßen rund um die EU-Gebäude seien gesperrt worden. Eine Stunde nach dem Alarm waren die Straßen wieder für den Verkehr freigegeben, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

