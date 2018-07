Bordeaux (AFP) In der Finanzaffäre um die L'Oréal-Milliardärin Liliane Bettencourt gehen fast alle Verurteilten in Revision. Sieben der wegen "Ausnutzung der Schwäche" der alten Dame verurteilten Anwälte, Vermögensverwalter und Bekannten von Bettencourt hätten Berufung eingelegt, teilte am Dienstag die Staatsanwaltschaft in Bordeaux mit. Der langjährige Vertraute von Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, Ex-Parteischatzmeister Eric Woerth, war ohnehin freigesprochen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.