Paris (AFP) Wegen seines Trips auf Staatskosten zum Champions-League-Finale am Samstag in Berlin gerät Frankreichs Premierminister Manuel Valls unter Druck. Wie sich am Dienstag herausstellte, waren an Bord der Maschine, die den in Barcelona geborenen Valls nach Deutschland brachte, auch zwei Söhne von ihm, wie Regierungskreise in Paris bestätigten. Das Endspiel hatte der FC Barcelona gegen Juventus Turin 3:1 gewonnen.

