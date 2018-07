Paris (SID) - Frankreichs Fußball-Nationalcoach Didier Deschamps (46) kann die Gründe für den Rücktritt von Superstar Franck Ribéry von Bayern München aus der Equipe Tricolore vor knapp einem Jahr immer noch nicht ganz nachvollziehen. "Ich will eigentlich nicht mehr darüber reden. Es ist seine Entscheidung. Ich respektiere sie und versuche sie zu verstehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich auch einverstanden bin", sagte Deschamps Sky Sport News HD.

Deschamps möchte bei der EURO 2016 den dritten EM-Titel für Frankreich gewinnen. "Die Erwartungshaltung ist enorm, weil wir als Gastgeber antreten. Wir wollen den Titel und ich will, dass meine Spieler mit dem Gedanken in die EM gehen, den Pokal am Ende in den Händen zu halten", betonte der Weltmeister von 1998.