Köln (dpa) - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw will im Testspiel gegen die USA möglichst vielen Spielern eine Einsatzchance geben. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Coach Jürgen Klinsmann sagte Löw in Köln, dass er versuchen wolle, das Wechselkontingent auszuschöpfen. Der eine oder andere werde wohl nur eine Halbzeit spielen, so Löw. Er denke dabei vor allem an Sami Khedira. Eine Einsatzgarantie gab er für die Partie morgen den Innenverteidigern Antonio Rüdiger und Shkodran Mustafi.

