Springfield (SID) - Als dritter deutscher Golfprofi neben Titelverteidiger Martin Kaymer (Mettmann) und Marcel Siem (Ratingen) geht Stephan Jäger bei der US Open in University Place im Bundesstaat Washington an den Start.

Der 26 Jahre alte Münchner, der auf der zweitklassigen Web.Com-Tour in den USA spielt und dort in der laufenden Saison einen Top-10-Platz errungen hat, belegte bei der letzten Qualifikation für das zweite Major-Turnier des Jahres in Springfield/Ohio punktgenau den benötigten dritten Platz.

In einem Fünfer-Stechen scheiterte dagegen Alex Cejka (München) an der direkten Qualifikation. Der gebürtige Tscheche schied in der ersten Runde des Play-offs aus, hat aber als zweiter Nachrücker zumindest noch eine theoretische Teilnahme-Chance.