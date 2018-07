Düsseldorf (dpa) - Auf dem Flughafen Düsseldorf ist eine Sondermaschine aus Frankreich mit den sterblichen Überresten von 44 Opfern des Germanwings-Unglücks gelandet. Die Särge werden morgen an die Angehörigen übergeben. Darunter sind auch die Särge von 16 Schülern und zwei Lehrerinnen eines Gymnasiums in Haltern am See. Sie sollen in einem Konvoi nach Haltern gebracht werden. Das Flugzeug war am 24. März auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf mit 150 Menschen an Bord in den französischen Alpen zerschellt.

