Berlin (dpa) - Anne Will soll ab 2016 Nachfolgerin von Günther Jauch bei der ARD-Talkshow am Sonntagabend werden. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk nach einer Schaltkonferenz der Intendanten mit. Der NDR werde einen Vertrag mit ihr schließen, dem noch die zuständigen Gremien zustimmen müssten. Will hatte schon von 2007 bis 2011 den Polittalk am Sonntag moderiert und ist derzeit immer mittwochs mit ihrer Gesprächssendung zu sehen. Jauch hatte eine Vertragsverlängerung aus beruflichen und privaten Gründen abgelehnt.

