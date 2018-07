Ramallah (AFP) Noch nie wollten so viele Bewohner des Gazastreifens ihre Heimat verlassen - zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage, die das in Ramallah ansässige Meinungsforschungsinstitut PSR zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung alle drei Monate in den Palästinensergebieten erstellt. "Erstmals seit wir diese Frage stellen, wollen fünfzig Prozent aller dort Befragten auswandern", berichtete PSR-Direktor Chalil Schikaki bei der Vorstellung der Ergebnisse. Im Westjordanland komme dagegen nur für jeden vierten Bewohner eine Emigration in Frage.

