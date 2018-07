Moskau (AFP) Die älteste Tochter des ermordeten Kreml-Kritikers Boris Nemzow hat Russland verlassen und ein Klima des Hasses gegen Oppositionelle in ihrem Heimatland beklagt. "Russische Propaganda tötet", schrieb die 31-jährige Schanna Nemzowa am Dienstag in einer Kolumne in der Zeitung "Wedomosti". Die "Informationsmaschine" von Präsident Wladimir Putin erinnere mittlerweile an die Propaganda "in Nazi-Deutschland" oder während des Völkermords in Ruanda 1994. Sie nutze "kriminelle Methoden" und säe "Hass, der Gewalt und Terror verursacht".

