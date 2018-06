Stockholm (AFP) Die schwedische Außenministerin Margot Wallström hat ihren Vorwurf an Saudi-Arabien wiederholt, mit der Verurteilung des Bloggers Raef Badawi zu Stockhieben "mittelalterliche Methoden" anzuwenden. "Meine Meinung ist, dass das eine mittelalterliche Strafe ist", sagte Wallström am Dienstag in Brüssel dem schwedischen Radiosender SR. Mit einer entsprechenden Äußerung im Januar hatte Wallström schwere diplomatische Verstimmungen zwischen Schweden und Saudi-Arabien ausgelöst.

