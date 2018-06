Seoul (AFP) Südkoreas Behörden haben den siebten Todesfall durch die Viruserkrankung Mers vermeldet. Eine 68-jährige Frau starb am Dienstag in einem Krankenhaus der Hauptstadt Seoul am Middle East Respiratory Syndrome. Mit acht Neuinfektionen sind seit Mitte Mai nun insgesamt 95 Menschen erkrankt, womit es sich um den bislang schwersten Ausbruch der Krankheit außerhalb Saudi-Arabiens handelt. Angesichts drohender wirtschaftlicher Einbußen hat Südkoreas Regierung eine Eindämmung der Krankheit bis zum Ende der Woche ausgerufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.