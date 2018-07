Berlin/Bonn (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi will die unbefristeten Streiks bei der Post in den kommenden Tagen massiv ausweiten. Nachdem heute rund 8000 Beschäftigte vor allem in den Briefverteilzentren ihre Arbeit niedergelegt haben, sollen jetzt auch Briefträger und Paketboten schrittweise in den Ausstand einbezogen werden, so die Gewerkschaft. Der Tarifstreit zwischen dem Postmanagement und Verdi war in der vergangenen Woche weiter eskaliert. Ein Angebot der Gewerkschaft hatte die Post zurückgewiesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.