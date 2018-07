Frankfurt/Main (AFP) Bei der Deutschen Bank hat es am Dienstag erneut eine Razzia gegeben. Die Durchsuchungen von Büroräumen der Deutschen Bank in Frankfurt am Main zielten darauf ab, "Beweismittel im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Kunden sicherzustellen", sagte ein Sprecher des Kreditinstituts der Nachrichtenagentur AFP. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft Wiesbaden richte sich gegen Kunden, nicht gegen Mitarbeiter der Deutschen Bank.

