New York (AFP) Nach der Erschießung eines 26-jährigen Terrorverdächtigen durch die Polizei haben die US-Behörden ein Video von dem Vorfall in Boston veröffentlicht. Die grobkörnigen Aufnahmen, die von einer Überwachungskamera an einem Schnellrestaurant aus rund 50 Metern Entfernung gemacht wurden, zeigen, wie Usaamah R. zu einer Bushaltestelle geht. Es ist nicht klar zu erkennen, ob er wie von der Polizei mitgeteilt ein Messer in der Hand hält. Mehrere Polizeibeamte nähern sich ihm, dann ziehen sie sich zurück und R. fällt zu Boden.

