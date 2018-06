Brüssel (AFP) Ein Mann soll in Belgien seine 15-jährige Tochter gezwungen haben, als Strafe für ihre Beziehung zu einem jungen Mann ein Enthauptungsvideo anzusehen. Der aus Syrien stammende Vater habe sie dafür an einen Stuhl gefesselt und außerdem geschlagen, berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Mittwoch zu Beginn des Gerichtsverfahrens im wallonischen Charleroi. Belga zufolge hat der Anwalt des Mannes die Taten eingeräumt.

