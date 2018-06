Bujumbura (AFP) Nach der Absage der Parlamentswahl im ostafrikanischen Burundi hat die Präsidentschaft des Landes am Mittwoch einen neuen Wahlkalender veröffentlicht. Eine neue Volksvertretung soll einem in der Hauptstadt Bujumbura veröffentlichten Erlass zufolge am 29. Juni gewählt werden, die Präsidentschaftswahl soll gut zwei Wochen später am 15. Juli stattfinden. Das Parlament hätte ursprünglich bereits am vergangenen Freitag gewählt werden sollen, die Wahl wurde aber wegen der Unruhen im Land verschoben.

