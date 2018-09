Garching (AFP) Astronomen haben erstmals die frühesten Stadien der Entstehung eines planetarischen Nebels beobachtet - eines der beeindruckendsten Objekte im Kosmos. Die Aufnahmen gelangen den Forschern mit einer neuen Beobachtungsmethode am Very Large Telescope in Chile, wie die Europäische Südsternwarte (ESO) am Mittwoch in Garching mitteilte. Die Bilder des ESO-Großteleskops zeigen erstmals, wie ein Himmelskörper - vermutlich ein alternder Stern - einen schmetterlingsförmigen planetarischen Nebel hervorbringt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.