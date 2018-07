Brüssel (AFP) Die griechische Regierung erwägt einen Antrag auf Verlängerung ihres Hilfsprogramms bis ins kommende Jahr hinein. "Wir diskutieren eine Verlängerung des Programms um neun Monate bis zum März 2016", sagte ein griechischer Regierungsvertreter am Mittwoch am Rande des EU-Lateinamerika-Gipfels in Brüssel. Ziel müsse es aber sein, Griechenland eine Finanzierung zu sichern, "die es erlaubt, die griechische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und nicht nur Rückzahlungen (an die Gläubiger) zu decken".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.