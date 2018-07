Athen (AFP) In der griechischen Schuldenkrise hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Rande des Lateinamerika-Gipfels Gespräche mit Regierungschef Alexis Tsipras geführt. Beide hätten in Brüssel "detailliert und in einem konstruktiven Klima" ihre Positionen ausgetauscht, hieß es aus griechischen Regierungskreisen am Mittwochabend. Sie seien übereingekommen, sich am Donnerstag erneut zu treffen. Aus der EU-Kommission hieß es, beide hätten sich darauf verständigt, "weiter an einer für alle Seiten annehmbaren Lösung zu arbeiten", die von den Euro-Ländern gebilligt werden könne.

