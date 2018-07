Leverkusen (AFP) Für gut eine Milliarde Euro verkauft Bayer sein Diabetes-Geschäft. Der Chemie- und Pharmakonzern teilte am Mittwoch mit, die Sparte mit Blutzuckermessgeräten, Messsystemen und Stechhilfen gehe an Panasonic Healthcare Holdings. An dem 2014 gegründeten Unternehmen seien die Panasonic Corporation und der internationale Investor KKR beteiligt. Vereinbart worden sei ein Kaufpreis von 1,022 Milliarden Euro. Bayers Diabetes-Sparte hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 909 Millionen Euro erzielt.

