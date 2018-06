Berlin (AFP) Die CDU-Obfrau im NSA-Untersuchungsausschuss, Nina Warken, sieht in einem möglichen Nein der Regierung zur Weitergabe der umstrittenen NSA-Selektorenliste an das Gremium keine Einschränkung der Parlamentsrechte. "Wir beschneiden damit nicht unsere Rechte", sagte Warken am Mittwoch im Deutschlandfunk zu der stattdessen offenbar vom Kanzleramt geplanten Benennung eines Ermittlungsbeauftragten. Eine offizielle Entscheidung der Regierung gibt es allerdings dazu bislang nicht.

