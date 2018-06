Brüssel (AFP) Die EU will ihre Beziehungen zu Lateinamerika auf allen Ebenen ausbauen und China bei den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen nicht das Feld überlassen. In Brüssel kamen am Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der EU und der Länder der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (Celac) zu einem zweitägigen Gipfel zusammen. Das Treffen mit 61 Ländern sei "eine ausgezeichnete Gelegenheit, das Niveau unserer Partnerschaft zu verbessern", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Die EU-Kommission kündigte 118 Millionen Euro an, um Investitionen und die Wirtschaftszusammenarbeit zu fördern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.