München (AFP) Die verstaatlichte Hypo Real Estate (HRE) soll an die Börse. Anteile an dem mittlerweile in Deutsche Pfandbriefbank (PBB) umgetauften Institut sollen noch im Juli an der Börse in Frankfurt am Main angeboten werden, teilte die Bank am Mittwoch in München mit. Ziel sei, mindestens 75,1 Prozent der Aktien zu verkaufen. Der Bund habe zugesagt, mindestens 20 Prozent für weitere zwei Jahre zu behalten. Ein früher geplanter vollständiger Verkauf sei "zunächst ausgesetzt".

