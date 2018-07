Brüssel (AFP) Im Schuldenstreit mit Griechenland haben die Gläubiger den Druck auf Regierungschef Alexis Tsipras erhöht. Die jüngsten Reformvorschläge Athens spiegelten nicht den Stand getroffener Verabredungen wider, kritisierte ein Sprecher von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Mittwoch. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande drängten Tsipras zur Eile. Sie zeigten sich bereit, den Ministerpräsidenten am Rande des EU-Lateinamerika-Gipfels in Brüssel zu treffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.