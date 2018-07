Berlin (AFP) Die Unionsfraktion findet in der Frage weiterer Hilfen für Griechenland nicht zu einer einheitlichen Linie. Fraktionsvize Michael Fuchs (CDU) warnte seine Kollegen vor voreiligen Festlegungen gegen weitere Zahlungen: "Ich halte nichts davon, so grundsätzliche Aussagen zu machen", sagte er am Mittwoch im ZDF. Anders als andere Unionsabgeordnete wäre er selbst bereit, einem dritten Hilfspaket für Griechenland im Bundestag zuzustimmen. Die Unterstützung der Unionsfraktion für die Griechenland-Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stehe nicht in Frage: "Die Mehrheit für die Kanzlerin ist immer vorhanden."

