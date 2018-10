München (AFP) Die Hauptangeklagte im Münchner NSU-Prozess, Beate Zschäpe, hat die Entlassung ihrer Pflichtverteidigerin Anja Sturm beantragt. Dies teilte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl während der Hauptverhandlung am Mittwoch mit, wie eine Sprecherin des Oberlandesgerichts München bestätigte. Wegen des Antrags von Zschäpe wurde die Verhandlung am Mittwoch vorzeitig beendet, der Prozess soll nun am kommenden Dienstag fortgesetzt werden. Zur Begründung Zschäpes für den Antrag äußerte sich Götzel laut der Sprecherin in der Hauptverhandlung nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.