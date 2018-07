Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat eine "kritische Neubewertung" der Beziehungen der EU zu Russland gefordert. Moskau verstoße mit seiner "direkten und indirekten Beteiligung" an dem bewaffneten Konflikt in der Ukraine und der rechtswidrigen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim gegen das Völkerrecht, stellte das Straßburger Parlament am Mittwoch in einer Entschließung fest. Die russische Regierung positioniere sich nunmehr "offen als Gegner der demokratischen Völkergemeinschaft" - nicht zuletzt mit dem Versuch, die "Grenzen in Europa mit Gewalt neu zu ziehen".

