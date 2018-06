Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat am Mittwochmorgen eine geplante mehrstündige Debatte zu dem umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP gestrichen. Eine knappe Mehrheit der Abgeordneten folgte damit dem Antrag von Konservativen und Liberalen. Bereits am Vorabend hatte der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), das Votum verschoben, das ursprünglich im Anschluss an die Debatte stattfinden sollte. Er begründete dies mit der hohen Zahl der Änderungsanträge. Zuletzt lagen über 200 Anträge mit äußerst unterschiedlicher Zielsetzung vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.