Reutlingen (SID) - Oberligist FC Nöttingen hat in der ersten Runde des DFB-Pokals das große Los gezogen. Der Fünftligist erwartet den deutschen Meister Bayern München. Das ergab die Auslosung in der ARD am Mittwochabend in Reutlingen durch Tennisspielerin Andrea Petkovic.

"Unglaublich. Das ist der Lohn für lange Arbeit", sagte Nöttingens Sportvorstand Dirk Steidl. Bürgermeister Luca Wilhelm Prayon sagte dem SID am Donnerstag, dass das Spiel "natürlich das Top-Thema in der Verwaltung und auf der Straße ist. Das passiert nur einmal alle 100 Jahre. Die Begeisterung ist riesengroß".

Titelverteidiger VfL Wolfsburg muss bei Drittligist Stuttgarter Kickers antreten. Pokalfinalist Borussia Dortmund muss ebenfalls bei einem Drittligisten antreten, der BVB reist zum Chmenitzer FC. Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach muss zum Zweitligisten FC St. Pauli.

Zu einer Neuauflage des Endspiels von 2011 kommt es zwischen Zweitliga-Aufsteiger MSV Duisburg und Nachbar Schalke 04. Ein weiteres Westderby bestreiten Rot-Weiss Essen und Fortuna Düsseldorf.

Die 32 Partien der 1. Runde des DFB-Pokals werden vom 7. bis 10. August 2015 ausgetragen. Es stehen erst 63 der insgesamt 64 Teilnehmer fest. Komplettiert wird das Feld am Sonntag, wenn in der Oberliga Westfalen Tabellenführer TuS Erndtebrück seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf RW Ahlen verteidigen will.

BUNDESLIGA - 2. BUNDESLIGA

Arminia Bielefeld - Hertha BSC

MSV Duisburg - Schalke 04

FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach

1860 München - 1899 Hoffenheim

BUNDESLIGA - 3. LIGA

Energie Cottbus - 1. FSV Mainz 05

Stuttgarter Kickers - VfL Wolfsburg (TV)

Kickers Würzburg - Werder Bremen

Chemnitzer FC - Borussia Dortmund

Holstein Kiel - VfB Stuttgart

BUNDESLIGA - AMATEURE

Oberliga Westfalen/TuS Erndtebrück -

SV Darmstadt 98

FC Carl Zeiss Jena - Hamburger SV

SV Meppen - 1. FC Köln

HSV Barmbek-Uhlenhorst - SC Freiburg

Sportfreunde Lotte - Bayer Leverkusen

SpVgg Unterhaching - FC Ingolstadt

SV Elversberg - FC Augsburg

FC Nöttingen - Bayern München

Hessen Kassel - Hannover 96

Bremer SV - Eintracht Frankfurt

2. BUNDESLIGA - 3. LIGA

VfL Osnabrück - RB Leipzig

Hallescher FC - Eintracht Braunschweig

Hansa Rostock - 1. FC Kaiserslautern

Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth

VfR Aalen - 1. FC Nürnberg

2. BUNDESLIGA - AMATEURE

Viktoria Köln - 1. FC Union Berlin

VfB Lübeck - SC Paderborn

Bahlinger SC - SV Sandhausen

Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf

BFC Dynamo - FSV Frankfurt

FSV Salmrohr - VfL Bochum

SSV Reutlingen - Karlsruher SC

FK Pirmasens - 1. FC Heidenheim