Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss wieder einmal wegen des Fehlverhaltens seiner Fans tief in die Tasche greifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat eine Geldstrafe in Höhe von 35.000 Euro gegen die Eintracht verhängt. Die Hessen wurden bereits mehrfach in ähnlicher Höhe bestraft.

Diesmal wurde insbesondere der Einsatz von Pyrotechnik beim Punktspiel bei Hertha BSC (0:0) am 33. Spieltag der abgelaufenen Saison geahndet. Dazu kamen noch drei weitere Delikte.

Das Sportgericht berücksichtigte laut der Eintracht bei seinem Urteil sogar "in erheblichem Maße die erfolgreichen Ermittlungsarbeiten von Eintracht Frankfurt im Zusammenhang mit den Vorfällen".