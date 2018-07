Frankfurt/Main (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird die Spielpläne für die kommende Saison der Bundesliga und der 2. Liga nach SID-Informationen am 26. Juni präsentieren. Traditionell wird die Erstliga-Saison an einem Freitagabend mit einem Heimspiel des deutschen Meisters (Bayern München) eröffnet. Das wird in diesem Jahr am 14. August der Fall sein.