Frankfurt/Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will den Skandal beim Weltverband FIFA an vorderster Front bekämpfen und sich an die Spitze einer Reformbewegung setzen. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat deshalb einen Offenen Brief an die rund 26.000 Vereine des größten Einzelsportverbands der Welt geschrieben, in dem er sein Zehn-Punkte-Programm zur Reform der FIFA auflistet.

Dies könnte auch als Wahlprogramm Niersbachs für den Fall einer Kandidatur als Nachfolger des scheidenden FIFA-Präsidenten Joseph S. Blatter gewertet werden. Bisher hat Niersbach derartige Absichten bestritten.