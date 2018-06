Paris (SID) - Frankreichs Regierung hat ein Jahr vor der Fußball-EM im eigenen Land (10. Juni bis 10. Juli) noch nicht über die vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen während des Turnierzeitraumes entschieden. Das erfuhr der SID am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz zu EM-Themen aus Kreisen des Organisationskomitees.

Wann Frankreich einen Beschluss über Kontrollen von Personen bei der EM fassen wird, ist noch offen. Die Überprüfungen könnten ein Mittel sein, gewaltbereite und polizeibekannte Gewalttäter aus ausländischen Hooligan-Kreisen an der Einreise nach Frankreich zu hindern.

Bereits in der Vergangenheit hatten Mitglieder des Schengener Abkommens die Freizügigkeit innerhalb Europas ohne Kontrollen an Ländergrenzen zur Absicherung von Großereignissen in ihren Ländern zeitweise außer Kraft gesetzt. Deutschland machte von der Möglichkeit außerplanmäßiger Überprüfung von einreisenden Personen als Gastgeber der Fußball-WM 2006 ebenso Gebrauch wie erst am vergangenen Wochenende während des G7-Gipfels in Elmau.