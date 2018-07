Paris (SID) - Der französische Superstar David Guetta fungiert als "Musik-Botschafter" für die Fußball-EM 2016 in seinem Heimatland (10. Juni bis 10. Juli). Das teilte UEFA-Präsident Michel Platini (Frankreich) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz der EM-Organisatoren ein Jahr vor dem Turnierstart in Paris mit.

Guetta gilt seit mehreren Jahren als einer der populärsten DJs der Welt und hat bislang gut acht Millionen seiner Alben verkauft. Zu Guettas EM-Engagement gehört auch ein großes Konzert am Vorabend des EM-Auftaktes auf dem Marsfeld vor dem weltberühmten Eiffelturm.