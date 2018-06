Straßburg (AFP) Knapp zehn Jahre nach den irrtümlich abgegebenen Todesschüssen auf den Brasilianer Jean Charles de Menezes in London hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein Verfahren gegen die britische Regierung begonnen. "Es geht in diesem Fall darum, dass ein komplett unschuldiger Mann absichtlich von Beamten des Staates erschossen worden ist", sagte der Anwalt der Angehörigen, Hugh Southey, vor dem Gericht in Straßburg. Die Beamten erhielten enorme Befugnisse, müssten aber auch wissen, dass sie bei Nichteinhaltung des Rechts zur Verantwortung gezogen würden.

