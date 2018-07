London (AFP) Nachdem er mit Aussagen über weibliche Wissenschaftler Empörung ausgelöst hatte, hat der britische Medizin-Nobelpreisträger Timothy Hunt sich entschuldigt. "Es tut mir sehr leid, wenn ich jemanden beleidigt haben sollte", sagte Hunt am Mittwoch im britischen Radiosender BBC 4. Der Forscher hatte in sozialen Netzwerken und unter Wissenschaftlern Entrüstung mit den Worten hervorgerufen, die Anwesenheit von Frauen im Labor führe lediglich dazu, dass "sich jemand in sie verliebt, sie sich in jemanden verlieben oder zu heulen anfangen, wenn sie kritisiert werden".

