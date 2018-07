Düsseldorf (dpa) - Elf Wochen nach der Germanwings-Katastrophe in den französischen Alpen sind die ersten Opfer nach Deutschland gebracht worden. In Düsseldorf landete eine Sondermaschine der Lufthansa mit den sterblichen Überresten von 44 Menschen. An Bord waren auch die Särge von 16 Schülern und 2 Lehrerinnen eines Gymnasiums in Haltern. Sie waren nach einem Schüleraustausch auf dem Rückflug aus Spanien, als die Maschine abstürzte. Die Särge der Opfer aus Haltern werden in einem Konvoi mit Polizei-Eskorte in ihren Heimatort gebracht. Die Fahrzeuge sollen im Nachmittag am Gymnasium der Schüler vorbeifahren.

