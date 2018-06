Oslo (AFP) Auf Bitten der UNO nimmt Norwegen in den kommenden zweieinhalb Jahren 8000 syrische Flüchtlinge auf. Darauf einigten sich am Mittwoch mehrere Parteien und setzten sich damit gegen die in der Koalition sitzende rechtspopulistische Fortschrittspartei durch. Dem Abkommen zufolge erhalten in diesem Jahr 2000 Syrer Asyl, 2016 und 2017 jeweils 3000. Den Zahlen liegt ein Quotensystem der Vereinten Nationen zugrunde.

