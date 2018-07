Hamburg (AFP) Nach der Bestätigung des Urteils gegen den saudiarabischen Blogger Raef Badawi hat sich das Königreich einem Zeitungsbericht zufolge beim Europaparlament über die Einmischung von Abgeordneten in den Fall beschwert. Die Wochenzeitung "Die Zeit" berichtete am Mittwoch vorab aus ihrer neuen Ausgabe über einen entsprechenden Brief des saudiarabischen Außenministeriums an das EU-Parlament. Darin bringt das Land demnach seine "starke Unzufriedenheit und Missbilligung" einiger Berichte zum Fall Badawi zum Ausdruck.

