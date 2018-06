Stockholm (AFP) Zwei 13 Jahre alte Jungen in Schweden stehen unter Mordverdacht. Die beiden würden verdächtigt, einen 65-jährigen Mann auf einem Bauernhof im Südwesten des Landes ermordet zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es gebe Zeugenaussagen und am Tatort gefundene Gegenstände, die zu den Jungen geführt hätten. Die beiden Verdächtigen wurden demnach am Dienstagabend in der Region von Göteborg gefasst und befragt.

