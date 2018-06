Madrid (AFP) Der spanische Textilriese Inditex, Mutterkonzern der Modemarke Zara, hat seinen Gewinn in seinem ersten Quartal kräftig gesteigert. In den Monaten Februar bis April erwirtschafte das Unternehmen mit Marken wie Bershka oder Massimo Dutti 521 Millionen Euro und damit 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie Inditex am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz lag demnach bei 4,37 Milliarden Euro, ein Plus von 17 Prozent.

