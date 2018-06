Montreux (SID) - Die deutschen Säbel-Weltmeister müssen bei der Fecht-EM in Montreux am Donnerstag ohne Nicolas Limbach antreten. Der ehemalige Einzel-Weltmeister aus Dormagen reiste studienbedingt zurück nach New York, wo er ein Auslandssemester absolviert.

Für Limbach, der zusammen mit seinen Vereinskollegen Max Hartung, Matyas Szabo und Benedikt Wagner im vergangenen Jahr in Kasan WM-Gold gewann, wird Richard Hübers (ebenfalls Dormagen) das deutsche Quartett komplettieren. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im kommenden Jahr ist der Mannschaftswettbewerb nicht im Programm.