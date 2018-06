Seoul (AFP) Angesichts von mittlerweile neun Mers-Toten wächst in Südkorea die Angst vor der Viruserkrankung. Präsidentin Park Geun Hye verschob eine Reise in die USA, wie ihr Sprecher am Mittwoch mitteilte. Park wolle dabei "helfen, den Ausbruch von Mers zu stoppen und sich um die öffentliche Sicherheit kümmern", sagte der Sprecher. Ursprünglich hätte die Staatschefin vom 14. bis 18. Juni in die Vereinigten Staaten reisen sollen.

