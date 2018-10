Stuttgart (SID) - Der an Position drei gesetzte Feliciano Lopez hat sein Auftaktmatch beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart überraschend verloren und das Viertelfinale verpasst. Der Weltranglisten-14. aus Spanien musste sich auf dem Weissenhof dem Australier Sam Groth (ATP-Nr. 66) in 2:07 Stunden mit 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (6:8) geschlagen geben.

Dem 27-jährigen Groth, der den Aufschlag-Weltrekord mit 263 km/h hält, gelangen in dem Duell der zwei Service-Spezialisten 19 Asse - Mitfavorit Lopez immerhin zwölf.

Der 33-jährige Lopez, der zwei seiner bisherigen vier Turniersiege auf Gras gefeiert hatte und in Wimbledon bereits dreimal im Viertelfinale stand, hatte in der ersten Runde ein Freilos gehabt. Groth trifft nun im Viertelfinale auf den an Position acht gesetzten Viktor Troicki (Serbien), der am Mittwoch Wildcard-Inhaber Alexander Zverev (Hamburg) mit 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 bezwungen hatte.

Besser als Linkshänder Lopez machte es der Franzose Gaël Monfils (Nr. 4). Der Weltranglisten-16. setzte sich in einem Match ohne Breaks mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) gegen den Österreicher Andreas Haider-Maurer durch.

In der Runde der letzten Acht trifft der French-Open-Achtelfinalist Monfils am Freitag entweder auf Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 6) oder Jerzy Janowicz (Polen).

Der 28-jährige Monfils hatte 2010 im Finale von Stuttgart gestanden. Damals wurde das Turnier auf dem Killesberg allerdings noch auf Sand ausgetragen.

Der topgesetzte Superstar Rafael Nadal (Spanien) und US-Open-Champion Marin Cilic (Kroatien/Nr. 2) greifen erst am Donnerstag ins Turnier-Geschehen ein. Dann haben auch noch Wildcard-Inhaber Tommy Haas (Los Angeles), Qualifikant Mischa Zverev (Hamburg) sowie Lucky Loser Matthias Bachinger (München) die Chance auf den Sprung in die Runde der letzten Acht.