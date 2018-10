New York (AFP) Bei einem Busunglück in New York sind 31 Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Behördenangaben am Mittwochmorgen im Lincoln-Tunnel, als ein Linienbus aus New Jersey auf einen mit kanadischen Studenten besetzten Reisebus auffuhr.

