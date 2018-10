Chicago (AFP) Ein US-Staatsanwalt hat die angeordnete sofortige Freilassung eines Häftlings nach 43 Jahren Einzelhaft vorerst gestoppt. Nachdem ein Bundesrichter am Montag die bedingungslose Freilassung von Albert Woodfox angeordnet hatte, legte die Generalstaatsanwaltschaft von Louisiana Berufung ein und hatte damit nun Erfolg. Der Staatsanwalt erreichte am Dienstag (Ortszeit), dass Woodfox zunächst bis mindestens Freitag weiter in Einzelhaft bleiben muss.

